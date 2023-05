Gosens encomiabile in Inter-Lazio: 15 minuti di fuoco con specialità della casa

Robin Gosens entra a gara in corso in Inter-Lazio (3-1) e rimane in campo pochissimo, riuscendo comunque a incidere sulla partita.

FRECCIA SINISTRA – Nelle continue rotazioni di Simone Inzaghi, stavolta Robin Gosens parte dalla panchina. Ed entra in campo solo al 71′ di Inter-Lazio, piazzandosi come di consueto sulla corsia mancina. E da quella posizione si insinua nel fianco della difesa biancazzurra, sfiancando Adam Marusic e compagni. Fino al momento clou all’83’. Il tedesco attacca il secondo palo come solo lui sa fare, impattando il cross sopraffino di Romelu Lukaku e firmando il sorpasso Inter. E infortunandosi al tempo stesso, mandando subito in apprensione l’ambiente nerazzurro.

FIATO SOSPESO – Gosens non celebra nemmeno il 2-1 sulla Lazio, perché la sua spalla destra non glielo permette. Cadendo dal colpo in acrobazia, il numero 8 posiziona male il braccio di appoggio e rimane a terra dopo che il pallone supera Ivan Provedel. Uscendo dal campo pochi minuti dopo, esattamente quindici dopo il suo ingresso. L’esito del suo infortunio è quasi immediato: lussazione della spalla destra, parzialmente ridotta dallo staff medico già nello spogliatoio. Ed è una brutta notizia per l’Inter, che spera di riavere Gosens per l’andata del derby di Champions contro il Milan (10 maggio). Nel frattempo, i nerazzurri ringraziano l’impegno encomiabile del tedesco, sacrificatosi sull’altare della vittoria.