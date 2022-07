Gosens e la situazione esterno sinistro. Inzaghi sa una cosa – TS

L’Inter ieri si è sciolta a Lens prendendo un gol evitabilissimo negli ultimi minuti di gioco e perdendo 1-0. Non c’era in campo Robin Gosens, infortunato con la situazione legata all’esterno che va risolta.

SITUAZIONE – L’Inter ieri contro il Lens ha perso e in campo non c’era Robin Gosens. Il giocatore ex Atalanta non sta bene ma l’Inter non è preoccupata, anzi, sa bene che potrà essere un fattore durante l’anno. Ciò che però un po’ fa preoccupare l’Inter, come spiega anche Tuttosport, è il fatto che la stagione di quest’anno sarà anomala per via del Mondiale e dunque non ci potrà essere un avvio ad handicap perché altrimenti lo scudetto potrebbe essere seriamente perso a novembre. Gosens dunque serve che sia subito a disposizione per evitare che l’Inter ricorra a soluzione d’emergenza per tante partite.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino