Gosens e Dumfries, prego: rispondete! L’Inter chiama all’appello i 2 esterni

L’Inter è alla ricerca dei migliori Gosens e Dumfries. I due esterni anche contro il Lecce potrebbe giocare titoli. Ma serve molto di più da entrambi

SECONDA CHANCE − Altro giro, altra corsa. Questa volta, si spera meno macchinosa e più fluida e senza intoppi. Contro il Lecce, l’Inter è pronta a ripresentare in campo dal primo minuto Robin Gosens e Denzel Dumfries. In teoria i due esterni titolari di inizio stagione, che per diversi motivi hanno perso progressivamente il posto a discapito di Federico Dimarco il primo e Matteo Darmian il secondo. Ora Inzaghi faccia di necessità virtù: in Inter-Lecce seconda chance consecutiva. Complici gli acciacchi di Dimarco e Milan Skriniar, come contro il Bologna il tecnico nerazzurro dovrebbe fare nuovamente affidamento su Gosens e Dumfries. Al Dall’Ara, hanno disputato due match differenti. Sicuramente meglio il tedesco, probabilmente l’unico bagliore nerazzurro nel buio pesto di Bologna. L’olandese ha, invece, confermato il suo scadente rendimento post Mondiale. Domenica occorre una scossa e pure immediata.

Gosens e Dumfries, rispondete alle chiamate!

DALLA TEORIA AI FATTI − I due, nella testa di Inzaghi e dei dirigenti, dovevano essere in estate i titolari delle corsie. In realtà, l’olandese lo è stato quantomeno fino al 14 novembre, ultima giornata del campionato pre Mondiale. Gosens, invece, ha fatto molta più fatica. Tant’è vero che in questa stagione ha disputato appena tre gare da titolare in campionato: Lecce alla prima giornata, Sampdoria e per ultimo Bologna in questo primissimo scorcio di 2023. Dalla teoria ai fatti, ci passa però di mezzo il mare. Mare solcato e ben navigato dai vari Dimarco e Darmian. Il primo è diventato titolare inamovibile praticamente dall’alba della stagione 2022/23, il secondo proprio dal nuovo anno. Ora sia da Gosens che da Dumfries serve qualcosa di più. Inter-Lecce sarà una tappa di vitale importanza per entrambi. Inzaghi e l’Inter hanno bisogno della forza e della gamba dei propri esterni per sfondare. Serve l’apporto di tutti al 100%, altrimenti il concetto di panchina lunga e rosa al completo resterà una mera e semplice teoria.