Gosens e la doppia alternativa necessaria. Inter, sicura di farlo partire?

Dopo la lunga sosta per il Mondiale avrà il via quella che, di fatto, è una vera e propria seconda stagione. Che vedrà l’Inter impegnata al massimo delle forze in tre competizioni. Una doppia alternativa di livello per ruolo è necessaria, ecco perché bisogna valutare attentamente il futuro di Robin Gosens a sinistra.

DOPPIA ALTERNATIVA – Le gerarchie all’Inter sono più che chiare. A sinistra il titolare è Federico Dimarco, che si è conquistato il ruolo di padrone della fascia grazie a una serie di prestazioni in crescita tanto in nerazzurro, quanto in nazionale. Poco spazio per Robin Gosens, dunque, che spesso è rimasto a guardare in stagione. Le voci di mercato spingono l’esterno tedesco lontano dall’Inter, ma è necessario valutare per bene la situazione. Perché, sebbene si tratti di una riserva, Gosens è un giocatore dalle ottime caratteristiche come ha dimostrato con la maglia dell’Atalanta. E, anche, le poche volte che si è messo in mostra in nerazzurro.

TRE COMPETIZIONI – Avere due giocatori di alto livello per ruolo è importantissimo in vista di quel che attende l’Inter da gennaio in poi. Gosens e Dimarco a sinistra possono alternarsi garantendo prestazioni di alto livello per poter competere su tutti i fronti. A partire dallo scontro diretto con il Napoli al rientro dalla sosta-Mondiale, passando per il Parma (e si spera i turni successivi) in Coppa Italia. Senza dimenticarsi della Champions League e del Porto. La rosa nerazzurra è numericamente piuttosto coperta, tranne forse in attacco a causa delle condizioni poco convincenti di Romelu Lukaku e Joaquin Correa. E allora, forse, più che lasciar partire Gosens a sinistra sarebbe utile concentrarsi sul reparto offensivo.