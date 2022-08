Gosens, difficoltà in Lecce-Inter. Dimarco decisivo: gerarchie già cambiate?

Robin Gosens non ha disputato una buona gara contro il Lecce. Il tedesco è apparso in netta difficoltà, al contrario di Federico Dimarco. Gerarchie sugli esterni già cambiate?

GERARCHIE – Dopo l’addio di Ivan Perisic, direzione Tottenham, il titolare designato per la fascia sinistra dell’Inter è Robin Gosens. Il tedesco, però, complice un piccolo problema fisico occorso durante la preparazione, non è riuscito ad arrivare nella migliore condizione fisica al primo appuntamento ufficiale della stagione. Contro il Lecce, infatti, il tedesco è stato, forse il peggiore in campo. Una prestazione anonima, figlia della scarsa forma fisica e, forse, di una fiducia in sé stessi da ritrovare. Di contro, Federico Dimarco, suo sostituto naturale, ha disputato una gara di altissimo livello, risultando decisivo nel successo dei nerazzurri. Le gerarchie sono in procinto di cambiare?

SCELTA – Difficile che basti un match per cambiare totalmente l’idea di Inzaghi, convinto di Gosens e del suo talento. È chiaro però che il tedesco dovrà ritrovare, ed in fretta, la migliore condizione e cominciare ad incidere di più nel gioco dell’Inter. Operazione che richiederà, probabilmente, qualche settimana. In attesa, quindi, del miglior Gosens, Inzaghi può stare tranquillo: Dimarco ha dimostrato di poter svolgere, e al meglio, il ruolo di quinto a tutta fascia. Contro lo Spezia scenderà in campo dal 1′?