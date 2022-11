Gosens, col Bologna gol ed atteggiamento giusto! Chance con l’Atalanta?

Robin Gosens è sceso in campo nella goleada rifilata dall’Inter al Bologna. Il tedesco, autore della rete del definitivo 6-1 ha mostrato anche il giusto atteggiamento. Avrà una chance dal 1′ con l’Atalanta?

POSSIBILITA’ – Robin Gosens ha preso parte al rotondo successo dell’Inter sul Bologna. Il tedesco, entrato al posto del migliore in campo Federico Dimarco, ha mostrato sin da subito il giusto atteggiamento: si è spesso proposto in profondità, dettando il passaggio dei centrocampisti, senza però far mancare il suo supporto anche in difesa. Il tedesco, seppur contro un Bologna ormai rassegnato, ha fatto vedere grinta e voglia anche in fase difensiva, rendendosi protagonista di un paio di recuperi interessanti. Ciliegina sulla torta il gol, arrivato grazie ad una specialità della casa: l’inserimento senza palla sul secondo palo. Le buone cose mostrate serviranno al tedesco a guadagnarsi una chance dal 1′ contro l’Atalanta?

DIFFICILE – Appare difficile credere che Gosens possa partire titolare contro l’Atalanta. In campionato, il tedesco, è partito nell’undici iniziale solo una volta a Lecce. Poi solo sprazzi di match, complice la forma strepitosa di Dimarco. E proprio il laterale italiano, reduce da una doppietta da urlo, sarà probabilmente preferito al tedesco, nonostante l’ottima prova di quest’ultimo. Poi, dopo Bergamo gli scenari per il tedesco potrebbero mutare.