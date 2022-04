Gosens chiude Inter-Milan: il gol mostra la specialità della casa

Inter-Milan ha mostrato a tutto il mondo nerazzurro la specialità assoluta di casa Gosens: il taglio in area a concretizzare i cross.

GOL DA ANALIZZARE – Un lampo di Gosens chiude Inter-Milan. Sicuramente un ottimo momento per trovare il suo primo gol con la maglia nerazzurra di Milano. Ma soprattutto la rete è significativa per come è arrivata. Perché mostra quella che è la specialità assoluta del tedesco.

MAESTRO DEI TAGLI – Nell’azione del 3-0 il numero 18 parte insieme a Brozovic. Praticamente insieme alla palla data da Vidal in profondità. Perché ha l’istinto di andare a riempire l’area. Non solo. Di attaccare specificamente il secondo palo, in modo deciso. Guardate nel replay da dietro il suo movimento a tagliare, proprio verso la porta. Da punta pura. Un istinto che ha raffinato negli anni all’Atalanta, trovando la rete con continuità. Senza quel guizzo Brozovic avrebbe avuto solo Dzeko come opzione. E il pallone sarebbe stato chiuso in angolo da Kalulu. Ma Gosens c’era. Ed ha chiuso la partita.