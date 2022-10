Gosens, o Bayern Monaco o niente: più di un’ultima spiaggia

Il tempo di Robin Gosens all’Inter sembra ormai essere al termine prima ancora di essere iniziato. L’esterno sinistro ha ormai definitivamente perso il posto in favore di Federico Dimarco e anche ieri non ha avuto modo nemmeno di scendere in campo. La partita con il Bayern Monaco è ormai più di un’ultima spiaggia per lui.

ZERO SPAZIO – L’avventura di Robin Gosens all’Inter rischia di finire ancor prima di iniziare. Arrivato a gennaio per prendere il posto di Ivan Perisic dopo l’addio previsto in estate, il tedesco non è mai stato padrone della fascia sinistra. Questo, nonostante quando sia entrato in campo abbia spesso fatto vedere il suo contributo. Come in occasione del gol nel derby di Coppa Italia della scorsa stagione, ma anche della rete del momentaneo 2-3 in Barcellona-Inter. Gosens in ogni caso ha perso il posto da titolare in favore di Federico Dimarco, uno dei pochi elementi nerazzurri a non essere mai praticamente entrato nelle rotazioni delle ultime partite.

INDICAZIONE – Anche ieri sera in Inter-Sampdoria, Gosens non è nemmeno entrato in campo. Neanche sul punteggio di 3-0 con la partita in ghiaccio e dopo gli ingressi di altre riserve come Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Simone Inzaghi ha spiegato la scelta (vedi articolo), ma l’indicazione chiara è che al momento l’esterno non sia decisamente nei suoi piani. Per questo la partita di martedì in casa del Bayern Monaco assume i contorni di quello che è ben più di un’ultima spiaggia. Una gara con nulla in palio (i bavaresi sono già matematicamente primi del girone) e a pochi giorni dal big match di Torino contro la Juventus. Se Gosens non scenderà in campo (da titolare…) nemmeno a Monaco, arriverà un’ulteriore chiara indicazione sul suo destino all’Inter. Se ancora ce ne fosse bisogno.