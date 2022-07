Gosens, altra settimana e altra occasione: Inter-Lione nel mirino

Gosens ha di nuovo una settimana per prepararsi alla prossima amichevole dell’Inter. Col Lione sabato il tedesco dovrà dare dei segnali in campo.

AMICHEVOLE SALTATA – Lens-Inter non è stata la partita del riscatto di Gosens. Anzi, il tedesco non ha proprio giocato. Un affaticamento muscolare lo ha costretto ai box. Confermando di fatto le impressioni di queste prime settimane di lavoro: il tedesco è come ingolfato. Non riesce a far girare il suo motore. La fortuna è che persa un’occasione ne avrà subito un’altra. Nella prossima amichevole col Lione.

DIMOSTRAZIONE DA DARE – Gosens, di nuovo, ha una settimana per farsi trovare pronto. Considerati i tempi, dovrebbe essere disponibile e anche giocare sabato prossimo col Lione. E iniziare pure a ingranare. Perché il mormorio attorno a lui inizia a sentirsi. E serve una risposta che può arrivare solo dal campo.

GOSENS CERCASI – Inzaghi col Lens si è costruito un paracadute in casa. Testando Lazaro come esterno sinistro. Un esperimento naturale a questo punto del ritiro. Ma anche un piccolo segnale generale. A sinistra serve un titolare. E uno forte. Serve Gosens. Già da Lione, se possibile.