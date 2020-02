Godin loading, Inter avanti: Milan occasione. Svolta o alternativa Conte?

Godin è arrivato all’Inter come uno dei migliori del suo ruolo, ma in nerazzurro, ad oggi, non è riuscito a mantenere le aspettative. Il centrale, tra le difficoltà tattiche e la crescita impetuosa di Bastoni, potrebbe avere un’occasione unica di riscattarsi contro il Milan (ecco la sua preparazione)

STAGIONE DA SVOLTARE – A volte il destino nel calcio disegna percorsi inaspettati, ma fondamentali nel destino di un campione. Non sappiamo se il Milan potrà segnare la svolta nella carriera di Diego Godin all’Inter, ma sicuramente sarà una grande occasione. Nella partita d’andata contro i rossoneri è arrivata probabilmente la miglior prestazione in nerazzurro e ora l’ex Atletico Madrid ha intenzione di ripetersi. Tanti i problemi per lui a inizio stagione: l’adattamento alla difesa a tre e all’impostazione alta della manovra, ma non solo. Ora è tempo di prendersi l’Inter!

PARTITA IDEALE – Inter-Milan rappresenta il contesto ideale per uno come Godin per emergere. Molti dubitano del suo impiego, alcuni parlano di D’Ambrosio al suo posto, ma l’atmosfera derby è ideale per chi è abituato a contesti caldi e partite top. Hernandez, Leao e Ibrahimovic spesso saranno nella sua zona: avversari complicati, ma uno come lui non può tenerli. Fiducia all’uomo e al campione: Godin è pronto a scalare le gerarchie e a tornare protagonista?