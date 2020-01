Giroud in attesa: Inter, mini-rivoluzione in attacco! Politano...

Giroud in attesa: Inter, mini-rivoluzione in attacco! Politano out. Esposito…

Giroud è il grande obiettivo dell’Inter sul mercato in attacco. Il francese resta in attesa delle manovre nerazzurre che potrebbero essere più di quelle previste nel reparto offensivo. Da monitorare ovviamente anche le uscite: Politano è ormai un separato in caso, ma occhio a Esposito

ATTESA INFINITA – Olivier Giroud resta in stand-by della mossa decisiva dell’Inter per il suo acquisto. La sensazione è che basti accelerare per portare a Milano la punta francese, ma tutti gli incastri non si sono ancora concretizzati. L’attaccante è il prescelto di Antonio Conte, ormai sembra paradossale parlare anche di alternative. E’ il vice-Lukaku ideale per caratteristiche: conosce il gioco, è abile come regista offensivo e segna gol pesanti. Occhi puntati, quindi, sulle uscite con Matteo Politano e Sebastiano Esposito in partenza (vedi le ultime sul mercato).

IL PUNTO SULLE PARTENZE – Giroud e colpo in entrata a parte, a questo punto del mercato una particolare attenzione va riservata alle uscite. Matteo Politano, dopo il naufragio dell’affare con la Roma, resta comunque in uscita. Restano più di 10 giorni per trovare un’altra destinazione, ma sembra ormai totalmente fuori dal progetto Inter. Attenzione anche a Sebastiano Esposito che dopo il rientro di Sanchez potrebbe trovare molto meno spazio: per lui ipotesi prestito, perché i nerazzurri non hanno intenzione di frenare o disperdere il suo talento.