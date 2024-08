Genoa-Inter, la verità sulla prestazione difensiva. Risultato bugiardo

Genoa-Inter è finita 2-2, il risultato è stato comunque bugiardo. La squadra di Simone Inzaghi ha creato tanto e subito poco, solo due errori individuali hanno spianato la strada per il pari.

RISULTATO – Il 2-2 non rispecchia in pieno ciò che è accaduto al Ferraris. Genoa-Inter si è conclusa con quattro gol e un pareggio pirotecnico, nato però da errori gravi della difesa meneghina. Errori che comunque possono essere giudicati e visti come estemporanei, non associabili alla prestazione generale del reparto. Prima Yann Sommer poi Yann Bisseck nel finale hanno provocato i due gol del Genoa, che però non aveva creato niente di pericoloso autonomamente.

Genoa-Inter, i dati non raccontano la verità

PRESTAZIONE – L’Inter non ha mai sofferto veramente il Genoa, che ha tirato poco non riuscendo a rendersi spesso pericolosa. I nerazzurri hanno chiuso con il 68% del possesso palla dimostrando il netto dominio del campo, concretizzato con due reti e diverse occasioni nitide non sfruttate. Il tiro di Lautaro Martinez a tu per tu con Gollini, il salvataggio sulla linea di Milan Badelj sulla conclusione di Federico Dimarco a porta vuota, il rigore concesso e tolto a Marcus Thuram. Il Genoa ha registrato un xG (gol attesi) di 2.18, derivante per lo più però dal rigore sbagliato da Junior Messias e dalla ribattuta. Un dato bugiardo, che andrebbe analizzato fino in fondo così come il risultato finale. Niente allarmismi, l’Inter c’è e ha giocato molto bene. Manca solo la forma ideale di qualche giocatore chiave, Lautaro Martinez ne è una prova.