Genoa-Inter, una sfida che pesa più di quanto si dica! Inzaghi con fiducia

Genoa-Inter è molto più di quanto si racconta e Inzaghi lo sa bene (QUI le sue parole in conferenza stampa). Il tecnico nerazzurro ha definito quello attuale un momento importante in ottica scudetto, confermando piena fiducia ai suoi attaccanti

MOLTO DI PIÙ – Genoa-Inter è la sfida che andrà in scena domani alle ore 21.00 allo stadio “Luigi Ferraris”, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Sulla carta dovrebbe essere una di quelle partite che tutti amano definire “abbordabile” ma nella realtà dei fatti è molto molto di più. E Simone Inzaghi lo ha spiegato bene in conferenza stampa. Il mese di febbraio è stato pieno zeppo di impegni dispendiosi per la squadra nerazzurra che nelle ultime tre uscite di campionato ha racimolato un solo punto con il Napoli. La parola d’ordine è tornare alla vittoria perché questo, come ha sottolineato Inzaghi, è un momento molto importante per lo scudetto. Le tre squadre candidate al titolo sono lì raccolte in pochissimi punti ed è dunque logico dover limitare al minimo i passi falsi.

FIDUCIA – Il tecnico nerazzurro, oltre a tenere alta l’attenzione, difende a spada tratta i suoi attaccanti, confermando loro piena fiducia. Lautaro Martinez sta vivendo un momento complicato, Edin Dzeko le sta giocando praticamente tutte e Alexis Sanchez si è dimostrato una risorsa preziosa. Contro il Genoa il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Felipe Caicedo mentre per Joaquin Correa bisogna aspettare ancora qualche giorno (vedi articolo). «Non esiste un problema attaccanti – evidenzia con forza Inzaghi -, perché io penso che la preoccupazione sale quando la squadra non riesce a creare». Serenità ed equilibrio verso il Genoa, con la consapevolezza che i 3 punti sono fondamentali.