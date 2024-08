Genoa-Inter, tempo effettivo ‘shock’: giocato meno della metà!

Andando ad analizzare nel dettaglio il pareggio di Genoa-Inter, salta subito all’occhio un dato che lascia basiti: quello del tempo effettivo giocato. Meno della metà, rispetto al tempo totale.

DATI SU CUI RIFLETTERE – Le partite di inizio campionato, si sa, sono sempre le più faticose. Si torna dopo un pesante precampionato, le temperature sono ancora elevate (non per nulla sono previsti due cooling break) e la condizione nelle gambe non è ancora delle migliori. E un dato in particolare rende palesi tutti questi fattori. Andando ad analizzare, infatti, il tempo di gioco di Genoa-Inter, salta subito all’occhio un dato che lascia abbastanza basiti. E su cui bisognerebbe riflettere.

Genoa-Inter, tra fatica e perdite di tempo: giocato meno della metà

TEMPO EFFETTIVO – Prendendo in esame i dati ufficiali forniti dalla Lega Serie A, Genoa-Inter ha avuto un minutaggio totale tra primo e secondo tempo, recuperi compresi, di 103 minuti e 10 secondi. E fin qui nulla di strano, considerando anche gli stop proprio per i cooling break di primo e secondo tempo, oltre ai due check VAR per il gol del momentaneo 1-2 di Marcus Thuram e il rigore rivisto concesso da Yann Bisseck. A lasciare basiti è il dato del tempo effettivo di gioco: 45 minuti e 16 secondi. Davvero troppo, troppo poco rispetto al tempo totale. Si tratta di meno della metà. Il tutto dovuto, come detto, alla fatica e alle temperature elevate. Ma anche a un secondo tempo fin troppo spezzettato da nervosismo, falli e perdite di tempo.