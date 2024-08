Genoa-Inter si avvicina. Inzaghi con lo stesso dubbio di tre anni fa?

Genoa-Inter di sabato (ore 18.30) inaugurerà la Serie A 2024/25. Il tecnico Simone Inzaghi sta preparando il match con un dubbio ancora da sciogliere.

COINCIDENZA – Sabato alle 18.30 inizierà ufficialmente la Serie A 2024/25, al fischio d’inizio di Genoa-Inter (di cui ora conosciamo anche l’arbitro). Esattamente come tre anni fa (21 agosto 2021), quindi, i Campioni d’Italia partiranno dalla sfida ai rossoblu per difendere il titolo. Quell’occasione era addirittura la prima in assoluto di Simone Inzaghi coi nerazzurri. Mentre adesso il tecnico arriva all’esordio stagionale con lo Scudetto cucito sul petto, il premio di Miglior allenatore della Serie A 2023/24 e uno status completamente diverso. Ma pressoché lo stesso dubbio di formazione da sciogliere.

UN SOLO DUBBIO – In vista di Genoa-Inter di sabato, Inzaghi può contare su quasi tutta la rosa nerazzurra. Ad esclusione del solo Stefan de Vrij, ancora alle prese con un risentimento muscolare da smaltire. Saranno quindi a disposizione anche i neo-acquisti Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Eppure c’è ancora un dubbio per Inzaghi, e riguarda la coppia d’attacco. Al momento il più in forma è indubbiamente Marcus Thuram, che con ogni probabilità partirà titolare. Ma chi giocherà al suo fianco?

COPPIA DA COMPORRE – Difficilmente Inzaghi rischierà subito Taremi, capocannoniere del precampionato, dal 1′ in Genoa-Inter. La logica imporrebbe quindi di vedere Lautaro Martinez affianco a Thuram. Il capitano scalpita per ritrovare il campo e celebrare il rinnovo di contratto coi nerazzurri. Tuttavia è l’attaccante con meno preparazione nelle gambe. E lo stesso dicasi per Marko Arnautovic, appena rientrato da un infortunio. Proprio Lautaro Martinez era squalificato nell’Inter-Genoa di tre anni fa, pertanto Inzaghi schierò Stefano Sensi a supporto di Edin Dzeko. Una scelta sorprendente tanto quanto lo sarebbe vedere Joaquin Correa in campo a Genova. Nonostante abbia giocato da titolare tutte le amichevoli, il futuro del Tucu è lontano da Milano. Non resta che attendere la conferenza stampa di venerdì per sapere se Inzaghi avrà sciolto questo dubbio.