Genoa-Inter, Pavard o Bisseck in difesa? Il dubbio di Inzaghi

Per Genoa-Inter il dubbio più grande di Simone Inzaghi riguarda la difesa, in particolare Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Il francese rientra dall’infortunio, il tedesco sta facendo benissimo.

OBBLIGHI – Con gli infortuni di Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries alcune scelte per Simone Inzaghi sono obbligate. Ci sono giocatori che devono rispondere presente nella partita di venerdì sera al Luigi Ferraris: Genoa–Inter. Uno di questi è Marko Arnautovic, a cui non basta un solo assist per cancellare i mesi di infortuni e forma precaria. L’altro è Carlos Augusto, che sta sicuramente migliorando ma che deve scrollarsi di quella timidezza che non gli permette di proporsi nello stesso modo e con la stessa efficacia del compagno infortunato.

DUBBI – La grande domanda che pervaderà la mente di Inzaghi in questi due giorni sarà: Benjamin Pavard o Yann Bisseck? Il francese ha giocato circa mezz’ora con il Bologna in Coppa Italia ed è entrato per pochissimi minuti con il Lecce in campionato la sera del 23 dicembre. Rientrato dalla lussazione alla rotula subita con l’Atalanta il calciatore sta riprendendo la forma e può finalmente iniziare dal primo minuto. Il compagno ex Aarhus però sta facendo benissimo, conquistandosi con merito il posto da titolare. Quattro partite consecutive in campo tra i primi undici, il gol a San Siro con la girata di testa, il coraggio da vendere. Tutto questo è Bisseck, ma basta per scalzare Pavard? Il dubbio rimane, per Genoa-Inter è in vantaggio però il tedesco. Nel futuro continuerà questo equilibrio tra i due?