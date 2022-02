Genoa-Inter, partita dal sapore speciale per Skriniar: traguardo a un passo

Genoa-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 allo stadio “Luigi Ferraris”, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Skriniar a un passo dal tagliare un traguardo prestigioso in maglia nerazzurra

TRAGUARDO – Genoa-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 21.00 allo stadio “Ferraris”, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta con il Sassuolo, non può permettersi un altro passo falso in ottica scudetto. Il tecnico nerazzurro, rispetto al match con i neroverdi, ritrova dal 1′ Alessandro Bastoni in difesa, Marcelo Brozovic a centrocampo, Denzel Dumfries sulla corsia sinistra ed Edin Dzeko in attacco. Nel reparto arretrato ci sarà ovviamente Milan Skriniar insieme a Stefan de Vrij e Bastoni. Per lo slovacco Genoa-Inter avrà un sapore speciale: sarà infatti la duecentesima presenza ufficiale in maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Numeri importati per lui, protagonista finora di una stagione ad altissimi livelli tra prestazioni maiuscole e gol pesanti. Skriniar per ora si gode il traguardo in attesa magari, in un futuro non molto lontano, della fascia di capitano.