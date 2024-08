Genoa-Inter, la novità data dal calciomercato: soluzione in più dalla panchina

Genoa e Inter si sfideranno nella gara di avvio della stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri, in occasione dell’incontro con il Grifone, potranno contare su una soluzione ulteriore dalla panchina.

PRIMA SFIDA – Il Genoa e l’inter sono pronte a inaugurare la stagione di Serie A 2024-2025 al Marassi. Il club rossoblù si affiderà a Junior Messias e Vitinha, entrambi già in forza alla squadra allenata da Alberto Gilardino nella scorsa stagione. L’Inter avrà dal primo minuto i suoi big Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i quali saranno chiamati a garantire l’apporto decisivo assicurato nella scorsa annata per condurre i nerazzurri alla conquista della seconda stella. Ma in panchina ci sarà un importante valore aggiunto rispetto al passato.

Genoa-Inter sarà anche l’esordio di Taremi in Serie A!

L’OCCASIONE – Simone Inzaghi, quando si volterà per guardare la sua panchina, potrà beneficiare della presenza di un calciatore potenzialmente molto utile a partita in corso come Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, acquistato dai nerazzurri a parametro zero in questa sessione di calciomercato, ha dimostrato nelle tre amichevoli del precampionato estivo da lui disputate di poter garantire quei movimenti e quella finalizzazione di cui l’Inter ha bisogno per incrementare le sue ambizioni nella prossima stagione.

UN’ESIGENZA – I molteplici impegni che il club meneghino avrà di fronte, sia in Italia che in Europa, renderanno essenziale il saper gestire le forze facendo riposare tutti gli uomini offensivi in maniera sapiente. In modo da recitare un ruolo da protagonista in più contesti stagionali.