Genoa-Inter, nerazzurri imbattuti da 3 gare. Ultimo KO nel 2018

Condividi questo articolo

Sabato sera alle 19:30 andrà in scena Genoa-Inter, sfida valevole per la 36sima giornata di campionato. Una partita che, nelle ultime (quasi) cinque stagioni, ha visto i nerazzurri uscire per tre volte sconfitti dallo stadio Marassi.

STRISCIA POSITIVA – Genoa-Inter di sabato sera avrà in palio molto più di quanto si possa pensare a primo impatto. I nerazzurri sono infatti ancora in corsa per il secondo posto, un traguardo sicuramente di prestigio ma anche importante per essere sicuri – senza dover aspettare i verdetti europei di agosto – di avere un posto in Champions League (la quarta classificata potrebbe infatti dovervi rinunciare). I rossoblu, invece, hanno l’obiettivo di chiudere il prima possibile la lotta salvezza, mantenendo o ampliando il distacco di quattro punti sul Lecce. Chi arriva meglio alla partita sono sicuramente i liguri, galvanizzati dal successo per 1-2 nel derby contro la Sampdoria, contrariamente all’Inter reduce da uno 0-0 in casa. Il bilancio degli ultimi scontri diretti, tuttavia, sorride proprio ai nerazzurri, che hanno infilato tre vittorie consecutive nell’ultima stagione e mezza, con una bellezza di 13 gol fatti e 0 subiti. Un trend che la squadra di Davide Nicola sarà sicuramente impegnato a invertire.

PROBLEMA TRASFERTA – Negli scontri diretti tra Genoa e Inter, è proprio in trasferta dove nelle ultime quattro stagioni e mezza i nerazzurri hanno faticato di più. Il bilancio parla chiaro: 6 vittorie e 3 sconfitte, tutte arrivate proprio sul campo dei rossoblu (l’ultima risalente alla stagione 2017-2018). Per questo la squadra di Antonio Conte è chiamata a confermarsi in trasferta per la seconda stagione consecutiva, dopo lo 0-4 della scorsa stagione allo stadio Marassi sotto la guida di Luciano Spalletti. Con il secondo posto a un punto, vietato sbagliare.