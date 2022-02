Genoa-Inter, Inzaghi sa qual è l’errore da evitare! Un fattore importante

Genoa-Inter è la sfida in programma venerdì al “Ferraris” alle ore 21.00, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, dopo la sconfitta con il Sassuolo, hanno bisogno dei tre punti per non perdere troppo terreno. La squadra e il tecnico dovranno cercare di non ripetere un errore comune ultimamente

ERRORI E FATTORI – Genoa-Inter è un confronto importantissimo per la squadra di Simone Inzaghi, reduce da due sconfitte tra Serie A e Champions League. Attualmente i nerazzurri si trovano a -2 dalla vetta con una partita da recuperare (quella con il Bologna). Il ritorno ai 3 punti è importante non solo nei numeri ma anche nell’aspetto psicologico poiché tornare al trionfo darebbe maggior fiducia in vista del derby di Coppa Italia e della lotta scudetto. Per dare una svolta al periodo di appannamento sia Inzaghi che la squadra non dovranno ripetere un errore in particolare, vale a dire pensare al prossimo impegno trascurando o sottovalutando l’avversario. È già successo nel secondo tempo del derby e con il Sassuolo. La partita più importante è sempre quella che si sta giocando. Inzaghi deve concentrarsi sul Genoa senza pensare alla semifinale di Coppa Italia con il Milan che peraltro gioca sempre venerdì con l’Udinese ma prima dei nerazzurri. E qui scatta un altro fattore, quello psicologico: conoscere il risultato della tua diretta avversaria non sempre gioca a favore, ma è proprio qui che si vede la personalità di una squadra. Sapersi isolare da tutto e tutti senza condizionamenti è un’arma vincente.