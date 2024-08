Genoa-Inter, si delinea l’undici titolare di Inzaghi per il debutto

Tra esattamente nove giorni, alle 18.30, i campioni d’Italia saranno in campo per Genoa-Inter, gara di apertura della prossima Serie A. Dopo le ultime amichevoli si delinea sempre di più l’undici titolare di Simone Inzaghi.

VERSO LA CONFERMA – Genoa-Inter di sabato 17 agosto sarà, a suo modo, una gara storica. Il debutto per i nerazzurri nella prossima Serie A, per la prima volta in qualità di bi-stellati. Una partita che assume, dunque, contorni già importantissimi. Anche perché tra gli obiettivi principali per la squadra c’è sicuramente quello di riconfermarsi come dominatori del campionato. Per farlo bisognerà partire bene e questo significa espugnare un campo non facile come il Luigi Ferraris, dove lo scorso anno arrivò un pareggio per 1-1. Simone Inzaghi valuta i suoi uomini, anche alla luce degli ultimi impegni in amichevole, ma fa anche la conta tra chi è a disposizione e chi è fermo ai box.

Simone Inzaghi, verso la definizione dell’undici per Genoa-Inter

SCELTE A DISPOSIZIONE – In porta per Genoa-Inter non sembrano esserci dubbi: Yann Sommer si prepara a prendersi il suo posto da titolare, dopo essere tornato tra i pali in occasione della gara contro l’Al Ittihad. In difesa, sebbene Yann Bisseck abbia retto il muro a destra nelle amichevoli, difficile non pensare al ritorno dal primo minuto di Benjamin Pavard. Accompagnato da Francesco Acerbi al centro (specialmente dopo il problema di Stefan de Vrij) e Alessandro Bastoni a sinistra. Sugli esterni Federico Dimarco e Denzel Dumfries (con Matteo Darmian che non ha dato particolari garanzie in quel ruolo), mentre al centro i titolarissimi Nicolò Barella (favorito su Davide Frattesi), Hakan Calhanoglu e l’inamovibile Henrikh Mkhitaryan. Coppia d’attacco obbligata: senza Mehdi Taremi, saranno titolarissimi Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo il probabile undici titolare di Simone Inzaghi per Genoa-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.