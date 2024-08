Per Genoa-Inter aumentano le mosse a disposizione di Inzaghi: una possibilità!

In vista di Genoa-Inter e considerando il ritorno a pieno regime di Mehdi Taremi, il mister Simone Inzaghi potrebbe decidere di rimescolare le carte a partita in corso per servirsi dei benefici dati dalla presenza in campo dell’iraniano.

LA STRATEGIA – Genoa-Inter dovrebbe rappresentare l’occasione per vedere per la prima volta il calciatore Mehdi Taremi calcare un campo di Serie A. Farlo in maglia nerazzurra rappresenta il coronamento di un percorso avviato nella scorsa stagione, quando Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato a sondare il terreno per comprendere i margini di una trattativa per l’ingaggio dell’iraniano a parametro zero. Dopo aver compreso che l’allora giocatore del Porto non sarebbe andato al Milan, i due strateghi del mercato nerazzurro hanno deciso di virare con forza su di lui per dare a Simone Inzaghi importanti alternative in attacco.

Taremi può soddisfare un desiderio di Inzaghi a partita in corso: Genoa-Inter nel mirino!

UNA SUGGESTIONE – La realtà ci dice che, nelle tre amichevoli disputate con la maglia dell’Inter in questo precampionato, Taremi è sempre andato a segno e ha sempre convinto sul piano del rendimento complessivo. La sua importanza in campo non si limita al, pur importante, apporto in zona gol, estendendosi anche alla partecipazione al gioco offensivo della squadra e alla personalità trasmessa in campo ai suoi compagni.

PROVA CONCRETA – L’ingresso dell’iraniano a partita in corso contro il Genoa potrebbe consentire a Inzaghi di contare su un calciatore in grado sia di aiutare la squadra a tenere palloni importanti in caso di vantaggio già acquisito nel corso del match che di fare da boa in caso di un risultato da mettere sui giusti binari. Ecco che l’incontro con il Grifone potrebbe offrire primi spunti interessanti in merito a ciò che Taremi potrebbe garantire in maglia nerazzurra.