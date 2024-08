Genoa-Inter 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Il pareggio per 2-2 di ieri in Genoa-Inter evidenzia una difficoltà con Inzaghi al Ferraris: non ci ha mai vinto. Questo è uno dei dati statistici particolari che spuntano dalla prima giornata di Serie A, purtroppo non andata come si voleva.

Genoa-Inter 2-2, le curiosità statistiche della partita

TRE – Gli anni dal precedente rigore parato subendo gol sulla ribattuta. Era stato l’ultimo respinto in carriera da Samir Handanovic, il 15 maggio 2021 su Cristiano Ronaldo che poi segnò nel 3-2 per la Juventus.

CINQUE – Le volte che Simone Inzaghi ha guidato l’Inter al Ferraris in carriera, fra Genoa e Sampdoria. Non ha mai vinto e, curiosamente, ha solo pareggiato. Con i blucerchiati ha fatto 2-2 il 12 settembre 2021 (prima “non vittoria” sulla panchina nerazzurra) e 0-0 il 13 febbraio 2023, con i rossoblù 0-0 il 25 febbraio 2022 e 1-1 il 29 dicembre 2023 oltre a ieri.

SEI – Gli anni dopo cui l’Inter ha steccato la prima partita stagionale, non vincendola. L’ultima volta era stato il 19 agosto 2018, perdendo 1-0 contro il Sassuolo. Poi le vittorie su Lecce (4-0, 2019), Fiorentina (4-3, 2020, anche se in realtà la prima giornata si giocò dopo col Benevento vincendo 2-5), Genoa (4-0, 2021), ancora Lecce (1-2, 2022) e Monza (2-0, 2023).

SEDICI – Gli anni passati dall’unica altra occasione in cui l’Inter aveva debuttato al Ferraris, in quel caso contro la Sampdoria anziché col Genoa. Anche lì era finita in pareggio, 1-1 il 30 agosto 2008 nell’esordio in Serie A di José Mourinho da allenatore.

VENTIDUE – I mesi passati dalla precedente doppietta di Marcus Thuram. Non gli capitava dal 15 ottobre 2022, anche lì in un 2-2 in trasferta per il suo Borussia Monchengladbach in Bundesliga a Wolfsburg. È la sua prima marcatura multipla con l’Inter: i quattordici gol della scorsa stagione erano tutti arrivati in partite diverse.