Genoa-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Genoa-Inter è stata soprattutto la partita di Lukaku. La doppietta del belga ha ulteriormente aumentato i suoi numeri molto prolifici (pur non essendolo stato negli scontri diretti) e riportato i nerazzurri al terzo posto. Le statistiche sono dalla sua parte, ma dallo 0-3 di ieri arrivano anche altre curiosità.



ZERO – I gol del Genoa nelle due partite contro l’Inter. Considerato che Napoli e Atalanta hanno già segnato all’andata i rossoblù saranno una delle due sole squadre che, alla fine di questa Serie A, non avranno trovato la via della rete contro i nerazzurri. L’altra è l’Udinese.

SEDICI – Le reti rifilate dall’Inter al Genoa nelle ultime due stagioni, quattro a partita e senza subirne. Percorso netto, dopo il 2-0 rossoblù del 17 febbraio 2018: 5-0 il 3 novembre dello stesso anno, poi doppio 4-0 (prima in trasferta e poi in casa) nel 2019, il 3 aprile e il 21 dicembre.

VENTITRÉ – Le marcature di Romelu Lukaku in questa Serie A. Nel primo anno all’Inter in campionato hanno fatto meglio soltanto Istvan Nyers, ventisei nella stagione 1948-1949, e Ronaldo, venticinque nel 1997-1998.

VENTINOVE – Le reti di Lukaku in quarantacinque presenze stagionali. Migliorato il suo record del 2017-2018, primo anno al Manchester United, quando ne fece ventisette ma in più partite, cinquantuno.

QUARANTA – I punti conquistati in trasferta dell’Inter in questa Serie A, con ancora una partita da giocare fuori casa, grazie allo 0-3 al Genoa. Non succedeva dalla stagione 2006-2007, quando furono addirittura quarantanove su cinquantasette disponibili.