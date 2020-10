Genoa-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Genoa-Inter ha rimesso i nerazzurri in carreggiata, dopo i tre passaggi a vuoto fra Serie A e Champions League. Lo 0-2 di ieri al Ferraris celebra ancora una volta Lukaku, autore del primo gol, ma pure una tendenza positiva contro i rossoblù che risalta dalle statistiche.

ZERO – I tiri in porta del Genoa, prima squadra incapace di segnare all’Inter. In tutto i rossoblù hanno effettuato soltanto una conclusione in tutta la partita, senza beccare lo specchio.

