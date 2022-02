Genoa-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter non segna più e anche contro il Genoa lo dimostra, nonostante un’infinità di tiri in porta. Da questa frase si possono trarre diversi dati statistici sullo 0-0 di ieri sera, più la fine di una tendenza che coi rossoblù era ottima.

TRE – Le partite consecutive senza segnare per l’Inter, per un totale di 313′ a secco contando anche il parziale di Napoli. Per trovare un digiuno più lungo bisogna tornare indietro di quattro anni: 315′, anche qui con tre gare intere a secco, dal gol di Mauro Icardi al 48′ contro il Verona il 31 marzo 2018 a quello di Joao Cancelo al 3′ col Cagliari il 17 aprile dello stesso anno. In mezzo gli 0-0 in casa di Milan e Atalanta e l’1-0 subito dal Torino.

OTTO – Gli incontri di fila con la porta inviolata per l’Inter contro il Genoa. Dopo un 2-0 del 17 febbraio 2018, autogol di Andrea Ranocchia e rete dell’ex di Goran Pandev, quantomeno non si è mai più preso gol. Magra consolazione però per quanto avvenuto ieri sera.

DICIASSETTE – Le partite, su trentadue complessive, in cui Samir Handanovic non ha subito gol contro il Genoa. È il dato migliore della sua carriera a livello di porta inviolata: sedici in Serie A, le prime due con l’Udinese e le restanti con l’Inter, poi una in Serie B quando era al Rimini.

VENTICINQUE – I gol segnati dai nerazzurri nelle precedenti sette sfide contro il Genoa, tutte vinte. Un minimo di almeno due in ogni partita, ma non è bastato ieri confermare la tendenza.

CINQUANTA – I tiri tentati nelle ultime due partite senza trovare la miseria di un gol. Contro il Sassuolo erano stati ben ventinove, in Genoa-Inter “solo” ventuno ma il dato resta terrificante. E le difficoltà realizzative ormai sono sotto gli occhi di tutti.