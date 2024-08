Genoa, lo stato di forma vista Inter: una gara ufficiale e tanto mercato

Manca sempre meno alla sfida tra Genoa e Inter, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Alberto Gilardino arriva alla partita, con una partita ufficiale già disputata oltre alle amichevoli.

STATO DI FORMA – Inter e Genoa si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Nel precampionato la squadra nelle mani di Alberto Gilardino ha disputato cinque amichevoli e un incontro ufficiale. Ma andiamo con ordine. Dopo la salvezza tranquilla della stagione passata, i rossoblu hanno aperto la loro preparazione con una roboante vittoria per 1 a 17 contro il Fassa Calcio. Partita seguita, poi dalle vittorie sul Venezia per 1-3, sul Mantova per 3-2 e sul Monaco per 1-2, il tutto intervallato da un tonfo, contro il Brescia, per 2-0. Infine la partita più importante del lotto, ovvero l’1-0 firmato da Junior Messias contro la Reggiana che è valso al Genoa la qualificazione al prossimo turno della Coppa Italia.

Genoa-Inter, squadra rimaneggiata dal mercato per Gilardino

MERCATO IMPEGNATIVO – Il Genoa che affronterà oggi l’Inter al Luigi Ferraris sarà ben diverso da quello della scorsa volta, con l’1-1 di fine dicembre 2023. Allora addirittura segnò Radu Dragusin per i rossoblu, già ceduto poi al Tottenham lo scorso gennaio. Quest’estate sono arrivate invece tre cessioni importanti, ovvero i due attaccanti Mateo Retegui – all’Atalanta – e Albert Gudmundsson – alla Fiorentina – oltre al portiere titolare Josep Martinez, finito proprio in nerazzurro a inizio estate. Alberto Gilardino ha potuto però abbracciare due colpi importanti: in difesa Brooke Norton-Cuffy dall’Arsenal e in attacco Andrea Pinamonti dal Sassuolo, che non è tuttavia tra i convocati per la partita di questa sera contro la sua ex squadra.