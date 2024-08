Gasperini rivaluta l’Inter che fu: i nomi dietro il progetto Atalanta

Gasperini non verrà ricordato come uomo Inter al contrario di ciò che avviene in casa Atalanta, dove il tecnico piemontense è già storia. Per entrare nella leggenda serve un ultimissimo pezzo da scrivere. E l’impressione che lo spunto decisivo arrivi proprio dalla Milano nerazzurra

MILANO – L’arrivo dello svincolato Juan Cuadrado nella Bergamo nerazzurra è solo l’ultimo in ordine di tempo all’interno di una lista già nerazzurra. Quella dell’Inter che fu. L’esterno destro colombiano continuerà la sua avventura in Serie A cambiando solo città ma non colori. Da Milano a Bergamo. E senza perdere il palcoscenico della Champions League, che Cuadrado non calca dal 12 dicembre 2023 a San Siro (Inter-Real Sociedad, ndr). Un’operazione utile ad allungare la rosa dell’Atalanta ma che diventa particolarmente curiosa pensando alle mosse simil-Inter della società bergamasca. Simil-Inter o meglio anti-Inter. L’obiettivo stagionale di Gian Piero Gasperini adesso diventa evitare il bis tricolore dell’Inter? Cerchiamo di capire come e perché.

Cuadrado dopo Bellanova e non solo: l’Atalanta si veste di Inter

EX INTER – Cuadrado a destra sarà l’alter ego di Raoul Bellanova, ultimo colpo oneroso dell’Atalanta. Altra operazione curiosa. Gasperini, che boccia l’appena 20enne Bellanova nel 2020, lo riaccoglie 24enne a fronte di un costo cinque volte più alto. Da 5 a 25 milioni di euro. Una seconda chance che l’Atalanta, a differenza dell’Inter sia con l’italiano sia con Cuadrado, dà a Bellanova. E non finisce qui. La grande scommessa stagionale dell’Atalanta si chiama Nicolò Zaniolo, altro ex Inter lasciato andar via troppo in fretta. Se l’impressione che Gasperini voglia rivalutare talenti persi per strada ad Appiano Gentile (CO) non è convincente, citando l’interista mancato Lazar Samardzic la situazione diventa più credibile. E forse anche un po’ più assurda.

Non solo talenti per Gasperini: anche Ciardi verso Bergamo

BEFFA CIARDI – Come se non bastasse, da giorni si parla con insistenza di un nuovo colpo in prospettiva per l’Atalanta. Il talento in questione è il classe 2007 italiano Alessandro Ciardi, trequartista del Liefering, che funge da seconda squadra del Red Bull Salisburgo ma in maniera indiretta. E ovviamente il talentuoso Ciardi non può che essere figlio del Settore Giovanile dell’Inter. In Austria da gennaio 2023, subito dopo aver compiuto 16 anni e aver rifiutato il primo contratto professionistico propostogli dall’Inter, Ciardi è pronto a tornare in Italia. All’Atalanta. Non da subito in Serie A ma iniziando dall’Atalanta U23 in Serie C, ovvero la seconda squadra atalantina. E anche questa curiosa ma importante trattativa in prospettiva fa riflettere un po’…

Atalanta sulla scia dell’Inter: un vivaio per Gasperini

SECONDA SQUADRA – L’Atalanta lancia il progetto seconda squadra nel 2023. In concomitanza con l’annuncio di Roberto Samaden nel ruolo di nuovo Responsabile del Settore Giovanile atalantino. Dopo 33 anni di Inter, che non sono esattamente come i 73 giorni di Gasperini ad Appiano Gentile… Una mossa che spiazza tutti. Sia l’addio di Samaden all’Inter sia il lancio immediato dell’Atalanta U23, prima del Milan (Futuro) e della stessa Inter Under-23. Realtà che ancora non esiste, seppur sia in cantiere da anni. La sensazione è che il ruolo centrale di Samaden nel progetto atalantino sia determinante per molte decisioni. Non solo quella di convincere Gian Paolo Manighetti a fare il suo stesso percorso esattamente un anno dopo. Scelta non casuale.

Gasperini aspetta e osserva: Samaden progetta l’Atal… Inter

INTER BIS – Il nuovo Capo-Scouting Giovanile dell’Atalanta, che usufruisce anche della collaborazione dell’ex tecnico primavera Armando Madonna nel ruolo di osservatore, è lo scopritore proprio di Zaniolo ma non solo. Ciardi è figlio dello stesso vivaio. E le firme sono sempre quelle. Infatti entrambi sono coordinati da Samaden. L’Atalanta sta mettendo in piedi un progetto più che mai ambizioso. Un progetto che ricalca in tutto e per tutto quello che l’Inter ha sul tavolo da anni ma che non è ancora riuscita a realizzare a causa dei problemi verificatisi ai piani alti. La nuova proprietà Oaktree Capital Management sa da dove (ri)partire. E nei giorni che precedono proprio Inter-Atalanta di Serie A a San Siro, adesso anche Gasperini non ha più dubbi: questa Atalanta è l’altra Inter, oggi. Ma solo lo Scudetto può far parlare di Inter-bis in futuro.