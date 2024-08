Gasperini, 6 anni di delusioni contro l’Inter. Peggio con Inzaghi!

Gian Piero Gasperini non ha un bilancio così positivo contro l’Inter. Con Simone Inzaghi nella sua carriera sta andando anche peggio, questa sera Inter-Atalanta per provare a sfatare diversi tabù.

SCONFITTE – Gian Piero Gasperini non è solo stato esonerato a pochissime settimane dal suo arrivo all’Inter. L’allenatore dell’Atalanta ha continuato a subire delusioni contro i nerazzurri, però da avversario. Poche volte il tecnico è riuscito ad uscire vincente dalla sfida, nelle ultime non è mai accaduto. Gasperini non batte l’Inter dall’11 novembre 2018, quando vinse per 4-1 sulla squadra di Luciano Spalletti in piena crisi di risultati. Da lì in poi, tra Antonio Conte e Simone Inzaghi, solo pareggi o sconfitte.

Gasperini ed Inzaghi: una sfida dall’esito sempre di parte

BILANCIO – Se il bilancio con l’Inter è negativo (17 sconfitte in carriera), quello con Simone Inzaghi è ancora peggiore. Per tornare alla sua ultima vittoria contro il piacentino bisogna riprendere l’Inzaghi della Lazio. Da tecnico dell’Inter non ha mai perso, raccogliendo cinque vittorie ed appena due pareggi alle prime due dell’anno numero uno a Milano. Nelle scorse cinque Gasperini ha sempre masticato bocconi amari, subendo nell’ultima un netto 4-0 a San Siro. A questi pessimi ricordi il Gasp aggiunge in più un’eliminazione dalla Coppa Italia il 31 gennaio 2023 ai quarti di finale dopo un risicato 1-0 firmato Matteo Darmian. Questa sera Inter-Atalanta sarà per lui un tentativo per vendicarsi sportivamente.