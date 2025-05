Garcia sarà titolare in Inter-Barcellona. Il motivo della scelta

Eric Garcia sostituirà Jules Koundé nel ritorno delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalle sue parole si può comprendere qualcosa in più sul suo profilo e sul motivo della preferenza di Hans Flick nei suoi confronti.

LA SITUAZIONE – Eric Garcia sarà il terzino destro titolare del Barcellona nel ritorno di San Siro contro l’Inter. Il calciatore catalano prenderà il posto di Jules Koundé, infortunatosi al bicipite femorale della coscia sinistra nel primo tempo di Barcellona-Inter, ossia di uno dei perni su cui si regge il sistema difensivo dei blaugrana. Il classe 2001, in prestito al Girona nella scorsa stagione, non rappresenta un corpo estraneo alla compagina catalana. La sua presenza al Barcellona, infatti, è la conseguenza di una precisa scelta del tecnico Hans Flick, che in estate ha chiesto espressamente alla società blaugrana di trattenere il suo difensore.

Garcia chiamato al ruolo di terzino contro l’Inter: ecco cosa dice di sé

LA RIFLESSIONE – Per intendere al meglio il profilo di Garcia, e in particolare la sua duttilità, è molto utile fare riferimento alle parole con cui lo stesso calciatore catalano si è descritto. In un’intervista concessa a Barcellona One, il classe 2001 ha così parlato di sé: Io mi considero un difensore centrale. È sempre bello poter giocare in diverse posizioni, al Girona ho giocato anche da braccetto in una difesa a tre.

LA DECISIONE – Come riportato da SPORT, Flick preferisce impiegare sulla fascia destra un calciatore “adattato” come Garcia in luogo di un terzino di ruolo come Eric Fort. Il motivo è dato dalla scarsa fiducia del tecnico tedesco nei riguardi di quest’ultimo, cui si contrappone la volontà di puntare con forza su un calciatore duttile e affidabile in entrambe le fasi come Garcia. Così sarà anche in Inter-Barcellona, sfida decisiva per le sorti europee di entrambe le squadre.