Gakpo verso il Liverpool, quando torneranno in Serie A i giovani talenti?

Cody Gakpo è sempre più vicino al Liverpool. Il club inglese dovrebbe chiudere per il giovane attaccante olandese del PSV Eindhoven. La Serie A, ormai non viene più considerata.

QUARANTADUE – Saranno circa 42 i milioni che il Liverpool spenderà per acquistare Cody Gakpo. Una cifra importante se poi consideriamo gli ultimi acquisti del club inglese. Da gennaio sono infatti arrivati Luis Diaz e Darwin Nuñez per una cifra attorno ai 130 milioni. Cifra che in Italia può essere al massimo il passivo di una società. Nello specifico Gakpo piaceva anche al Milan. Mai realmente in corsa per l’olandese, in particolare dopo il Mondiale.

TALENTI – I giocatori di questo livello in Italia non vengono più. Giovani talenti, forti e ancora con ampi margini di crescita. Investimenti importanti di cui però difficilmente ti penti. Il caso di Erling Haaland ne è un esempio lampante. La Premier League è infatti al primo posto nei campionati europei. Sia per appeal, sia per disponibilità economiche. Ciò fa si che se possono scegliere, i giocatori vanno in Inghilterra. La Serie A è scesa ormai in questa “classifica”. I club italiani, Inter compresa, sono costretti a comprare da campionati minori. In Premier più che altro vendono, poi c’è il caso Romelu Lukaku che però è più unico che raro.