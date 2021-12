Gagliardini, Sensi, Vidal, Vecino: chi è avanti nella testa di Inzaghi?

L’ultima partita contro il Torino ha visto l’assenza di Nicolò Barella per squalifica. Uno scenario che si ripeterà il prossimo 16 febbraio quando l’Inter sfiderà il Liverpool a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Chi, tra le riserve, è avanti nella testa di Inzaghi?

CONFUSIONE – Confusione? Sì, si potrebbe dire così. Il fatto sta tutto qui: se manca un titolare a centrocampo Inzaghi non ha le idee chiare su chi sia il sostituto ideale. Contro il Torino mancava Barella per squalifica, al rientro contro il Bologna mancherà Calhanoglu per lo stesso motivo. Chi ha scelto contro i granata Inzaghi? La fiducia è ricaduta su Vidal che si è ben comportato. Il cileno è l’uomo più d’esperienza in mezzo al campo visti i tanti anni nei top club europei e la lunga militanza nel Cile, ma oltre a lui ci sono anche Gagliardini, Vecino e Sensi. Gagliardini ha giocato 3 partite da titolare in campionato trovando anche 1 gol contro lo Spezia ma, contro il Torino, a partita in corso è subentrato Vecino e non il numero 5 che è rimasto tutto il tempo in panchina. Sensi ormai è quasi un fantasma con il minutaggio ridotto all’osso e dunque la scelta sembra ricadere, quando mancherà un titolare, tra Vidal e Gagliardini considerando anche che Vecino potrebbe salutare a gennaio. Forse, per una partita come quella contro il Liverpool, servirà l’esperienza di Vidal più che gli inserimenti di Gagliardini ma mai dire mai. Da qui al 16 febbraio di cose ne accadranno, vediamo cosa succederà.