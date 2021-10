Gagliardini, pronto all’esordio dal 1′ in Lazio-Inter? Occasione da sfruttare

Roberto Gagliardini potrebbe trovare la prima maglia da titolare della stagione in Lazio-Inter. Per il centrocampista si tratta di un’occasione da sfruttare

OCCASIONE – L’Inter si appresta ad affrontare la trasferta di Roma contro la Lazio in emergenza. La situazione relativa ai calciatori sudamericani (Vidal, Vecino, Lautaro Martinez, Correa e Sanchez, ndr) rappresenta un problema e, Inzaghi, sarà costretto a pescare dalle “seconde linee” per schierare l’11. Della situazione potrebbe beneficiare Roberto Gagliardini, rimasto ai margini in questo inizio di stagione, anche a causa di un infortunio, ma pronto a sfruttare la possibile occasione per scalare le gerarchie del centrocampo nerazzurro.

GERARCHIE – Al momento, Gagliardini, è indietro nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro. Nel suo ruolo vengono preferiti Calhanoglu, Vidal e Vecino, oltre chiaramente agli insostituibili Barella e Brozovic. Ma, una prestazione convincente in una trasferta difficile come quella di Roma contro la Lazio, potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche perché, ed è il caso di dirlo, tolti Barella e Brozovic, gli altri centrocampisti a disposizione di Inzaghi non stanno avendo un rendimento costante. Il recupero di Gagliardini, importante durante le prime fasi della gestione Conte, regalerebbe ad Inzaghi un’altra pedina fondamentale in un periodo ricco di partite.