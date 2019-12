Gagliardini pregio (feeling gol), Vecino mai 7: Inter, Vidal spacca o chiude?

Condividi questo articolo

Gagliardini è tornato alla grande nell’ampia vittoria contro il Genoa, Vecino è stato costretto agli straordinari, causa calendario e infortuni. L’Inter e Conte ragionano sull’ampliamento del centrocampo: si parla del possibile acquisto di Vidal. Analizziamo le possibili nuove gerarchie a centrocampo

ALTERNATIVI (TRANNE EMERGENZE) – L’Inter funziona, Gagliardini e Vecino hanno dato, con caratteristiche diverse, il loro contributo a centrocampo. I tanti infortuni dell’ultimo periodo, hanno permesso all’ex Fiorentina di essere sempre titolare. I risultati, però, non sono stati costanti e eccellenti in ogni occasione: qualche gol e assist, ma anche un po’ di confusione tecnica che permane. Più convincente Gagliardini che, al netto di qualche stop fisico, si è integrato alla grande negli schemi di Conte. Da non sottovalutare il buon feeling con il gol, dovuto a un gran numero di inserimenti in area. Quando, però, tutti gli uomini saranno a disposizione, sarà molto difficile vederli insieme a centrocampo. Sensi e Barella sono i titolari, ma il contributo di Gagliardini e Vecino sarà prezioso come prime alternative.

UN TOP PER INNALZARE IL LIVELLO – Nonostante il buon numero di centrocampisti e di risposte, i tanti infortuni hanno decimato gli uomini di Conte per diversi mesi. Urge, quindi, un intervento per completare il reparto e garantire nuove caratteristiche e tranquillità nelle rotazioni. Vidal è un nome caldo, in linea con le esigenze e l’allenatore: esperienza, inserimenti, qualità, ritmo, fase difensiva e personalità. Il suo contributo e le sue caratteristiche sembrano, sulla carta, ideali per le richieste di Conte. Di contro, Vecino e Gagliardini potrebbero perdere spazio e soprattutto uno dei due potrebbe essere relegato in fondo alle gerarchie. Problemi graditi all’allenatore, che troverebbe il modo di alternarli in base all’avversario e con l’Europa League. Centrocampo da completare: Vidal in testa e una trattativa da accelerare, opportunità per tutta l’Inter.