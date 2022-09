Gagliardini ‘non adatto’ a fare il vice-Calhanoglu! Inzaghi, altre opzioni

Roberto Gagliardini, complice l’infortunio di Calhanoglu, potrebbe trovare una maglia da titolare in Udinese-Inter. Ma le caratteristiche del numero 5 nerazzurro non sono sovrapponibili a quelle del centrocampista turco. Inzaghi dovrebbe valutare altre opzioni

ALTERNATIVA? – Roberto Gagliardini potrebbe ritrovare una maglia da titolare in Udinese-Inter. L’infortunio di Calhanoglu ha scombinato i piani di Inzaghi che, in assenza del turco, pensa ad affidarsi al centrocampista italiano dal 1′. Un’opzione già vista in passato, in particolare in Lazio-Inter dove però Gagliardini fu preferito a Calhanoglu per una questione di “match-up fisico” con Milinkovic-Savic. Ma domani, come nella trasferta di Roma, affidarsi al numero 5 nerazzurro potrebbe essere un errore. L’Inter, in questo inizio di stagione, ha evidenti difficoltà di circolazione di palla e di accelerazione del gioco: difficoltà che, in presenza di Gagliardini, potrebbero acuirsi viste le caratteristiche del centrocampista, portato più a difendere che ad ispirare la manovra.

ALTRE OPZIONI – L’Inter ha necessità di avere un altro palleggiatore a centrocampo, o simil-tale, che possa togliere pressione a Brozovic nella prima costruzione. In tal senso, come opzioni, avrebbero molto più senso Mkhitaryan ed Asllani: centrocampisti che, con la loro qualità, possono tranquillamente sopperire all’assenza di Calhanoglu, e dare una mano alla squadra nel palleggio ed in zona offensiva. Sempre che Inzaghi sia della stessa idea…