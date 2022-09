Gagliardini, Inzaghi lo apprezza: spazio per dimostrare nelle prossime dell’Inter

Roberto Gagliardini, nonostante nelle gerarchie sia il sesto centrocampista, potrebbe trovare spazio in queste settimane, complice anche l’infortunio di Marcelo Brozovic. Il numero 5 nerazzurro probabilmente avrà maggior spazio nelle prossime settimane, dati i numerosi impegni ravvicinati dei nerazzurri

APPREZZATO – Roberto Gagliardini sembra godere della stima di Simone Inzaghi. A inizio stagione si pensava che il classe ’94, con l’arrivo di Asllani e Mkhitaryan, potesse disporre di un minutaggio minore. Attualmente però, il numero 5 conta 4 presenze con la maglia nerazzurra quest’anno, di cui una da titolare nel match dell’Olimpico contro la Lazio. Poi, l’ingresso nell’ultimo match contro l’Udinese dopo appena mezz’ora, al posto proprio di Mkhitaryan.

NUMEROSE CHANCE – Al rientro dalla sosta, l’Inter avrà tantissime partite ravvicinate. Proprio per questo, l’ex Atalanta avrà sicuramente il suo spazio. Inzaghi potrebbe persino decidere di schierarlo dal primo minuto in alcuni match di campionato dal coefficiente di difficoltà non elevato. Basti pensare a Inter-Salernitana del 16 ottobre e Inter-Sampdoria, in programma tredici giorni più tardi. In una stagione così strana, tutti potranno avere spazio, chi prima e chi dopo. Gagliardini, sebbene non spicchi per doti tecniche rispetto agli altri 5 compagni di reparto, può essere un usato sicuro per questa Inter, da utilizzare in partite più “soft” per far rifiatare i compagni.