Gagliardini, l’ingresso in Inter-Lecce risulta inspiegabile. Per più motivi

Roberto Gagliardini entra in campo al 78′ di Inter-Lecce, sul punteggio di 2-0. Una scelta difficile da comprendere, per diversi motivi.

CAMBIO SORPRENDENTE – Al 78′ di Inter-Lecce (qui gli highlights) Simone Inzaghi decide di far rifiatare Hakan Calhanoglu, dopo l’ennesima prova positiva in cabina di regia. E sostituisce il turco con Roberto Gagliardini. Sorprendendo di fatto un po’ tutti i tifosi nerazzurri. Che osservano 12 minuti impalpabili da parte del numero 5. Più per il contesto (partita quasi finita) che demeriti suoi. E questo, a maggior ragione, alimenta le perplessità dell’ambiente Inter.

Gagliardini ancora ‘premiato’: a quale pro?

PRESUPPOSTI FAVOREVOLI – A quasi dieci minuti dal termine, l’Inter stava ampiamente gestendo il 2-0 sul Lecce. Senza correre alcun rischio, come del resto nei 78 minuti precedenti. E quindi quale contesto più favorevole per regalare minuti importanti a Kristjan Asllani? Perché invece “premiare” Gagliardini, che andrà in scadenza a giugno ed ha già espresso malumore per questo? La scelta di Inzaghi sembra incomprensibile, nonostante le sue parole a fine gara sul numero 14. Tuttavia non è certo un’eccezione, bensì una preoccupante regola.

GERARCHIE SCALATE – Nel computo totale, Asllani ha più presenze di Gagliardini in stagione. 20 contro 18. Tuttavia l’italiano ha quasi 100 minuti in più in campo: 639′ contro 555′. Una differenza francamente inspiegabile, considerando proprio la situazione contrattuale dell’ex Atalanta. E l’aperta frizione per il minutaggio così basso. Il rapporto tra Gagliardini e l’Inter è ai minimi storici. La storia nerazzurra di Asllani è invece appena all’inizio. A febbraio il numero 14 non si è mai visto, e marzo è iniziato allo stesso modo. La speranza è che presto avvenga l’inversione di questa (brutta) rotta.