Gagliardini ancora KO? Inzaghi senza il ‘talismano’ di Inter-Genoa

Roberto Gagliardini è ancora alle prese con l’infortunio che lo ha tenuto fuori per buona parte della preseason (vedi articolo). Difficile un suo recupero per Inter-Genoa. Simone Inzaghi dovrà fare a meno del ‘talismano’ della partita.

TALISMANO – Roberto Gagliardini può tranquillamente essere definito il ‘talismano’ di Inter-Genoa. I numeri del centrocampista nerazzurro contro la squadra ligure sono infatti degni di tutto rispetto. Nelle sei presenze del numero cinque dal 2017-2018 alla stagione scorsa, infatti, sono arrivati ben cinque suoi gol. Di cui quattro nella stagione 2018-2019 nel doppio scontro andata e ritorno (con due doppiette). Tuttavia Simone Inzaghi dovrà a fare a meno di lui per la partita in programma sabato sera alle 18.30, prima giornata della Serie A 2021-2022.

ANCORA FUORI – Roberto Gagliardini è infatti ancora alle prese con l’infortunio che lo ha messo KO prima dell’amichevole contro il Crotone (vedi articolo). Un trauma distorsivo al ginocchio destro da cui non ha ancora completamente recuperato. Difficile, quasi impossibile, che possa essere a disposizione per Inter-Genoa di sabato, quantomeno non dal primo minuto. Simone Inzaghi dovrà quindi fare a meno del ‘talismano’ della sfida, anche se potrà certamente affidarsi agli altri uomini a sua disposizione per la partita.