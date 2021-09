Gagliardini a disposizione per Sampdoria-Inter. Quale ruolo con Inzaghi?

Roberto Gagliardini è stato convocato da Simone Inzaghi per Sampdoria-Inter, sfida in programma alle 12:30 di oggi. Quale ruolo per il centrocampista?

RECUPERO – Roberto Gagliardini, reduce da un infortunio alla caviglia, è tornato a disposizione di Simone Inzaghi, tanto da essere convocato per Sampdoria-Inter, sfida in programma quest’oggi alle 12:30. Il centrocampista, sotto la gestione Conte, ha sempre trovato molti minuti in campo diventando, di fatto, il primo rincalzo dei centrocampisti titolari. Con l’avvento di Inzaghi sarà ancora così?

RUOLO – Difficile credere che Gagliardini possa trovare lo stesso spazio e lo stesso minutaggio avuto nel corso della gestione Conte. Il motivo è semplice: a differenza della scorsa stagione, il centrocampo nerazzurro può definirsi più completo e ricco di soluzioni. In attesa di Eriksen, “coperto” dall’acquisto di Calhanoglu, a disposizione di Inzaghi, a differenza di quanto avvenuto con Conte, ci sono sia Vecino che Sensi, bloccati, nel corso della scorsa stagione da numerosi infortuni. Nelle gerarchie a centrocampo, quindi, Gagliardini parte dietro rispetto al passato: starà a lui provare a convincere il tecnico e trovare minutaggio.