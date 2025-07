Frendrup ideale per il 3-4-2-1? Due dati spiegano perché servirebbe all’Inter!

Morten Frendrup è uno dei nomi sui quali potrebbe concentrarsi l’interesse dell’Inter in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Le sue caratteristiche sarebbero ideali per Cristian Chivu.

L’ADDIO – Morten Frendrup sostituirà Hakan Calhanoglu nel centrocampo dell’Inter? Affermarlo è prematuro, ma l’evoluzione che potrebbe assumere la situazione di mercato del calciatore turco induce a considerare con molta attenzione un possibile inserimento del Club nerazzurro per il centrocampista del Genoa. Il Fenerbahce, a differenza del Galatasaray, intende fare sul serio per acquisire il cartellino del capitano della Nazionale turca. Con un’offerta importante, almeno pari a 25 milioni di euro, l’affare potrebbe effettivamente concludersi in maniera positiva. Ecco perché prendere in esame possibili nuovi innesti a centrocampo può essere utile sin da questo momento.

Frendrup e l’inserimento nel sistema di Chivu! L’Inter guardi questi numeri

I DATI – Nell’ultima stagione disputata al Genoa, Frendrup si è disimpegnato per un ottimo lavoro di contenimento, rappresentando una spina nel fianco per i centrocampisti e attaccanti avversari. A dimostrarlo in maniera plastica vi è il fatto che il danese si classifichi al primo posto – tra i calciatori di Serie A – per “palloni rubati” (108) e “tackle” (103). Due aspetti, questi ultimi, sui quali si concentrerà inevitabilmente l’attenzione della dirigenza nerazzurra in sede di mercato. Perché, nel 3-4-2-1 di Chivu, poter disporre di una diga come Frendrup consentirebbe di equilibrare la trazione offensiva ingenerata dalla presenza di due calciatori come Marcus Thuram e Ademola Lookman (negli auspici dell’Inter) alle spalle di Lautaro Martinez.

L’AFFARE – Al momento non vi sono discorsi avviati tra Inter e Genoa per Frendrup. L’idea, però, è che se si dovesse concretizzare il trasferimento di Calhanoglu al Fenerbahce, tutto potrebbe cambiare. Con i nerazzurri che potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di affiancare a Nicolò Barella un centrocampista di sicuro “affidamento difensivo” come l’attuale calciatore del Genoa.