Frattesi via con Inzaghi, ma non con Chivu: adesso cambiano gli scenari

Frattesi praticamente certo di partire in caso di addio di Inzaghi, adesso si vorrà rilanciare per Chivu. E al rumeno non dispiace affatto.

NUOVI SCENARI – Cambia l’allenatore e può cambiare difatti il futuro per diversi giocatori dell’Inter. Cristian Chivu è diventato da poco un nuovo tecnico nerazzurro, precisamente lunedì pomeriggio attraverso il comunicato ufficiale e il primo allenamento svolto ad Appiano Gentile. L’avvento di una nuova guida in panchina potrebbe anche mutare il futuro di qualche pedina: tra queste Davide Frattesi. Se con Simone Inzaghi l’epilogo era ormai chiaro, ossia partenza in estate, adesso gli scenari sono cambiati. Chivu avrebbe infatti parlato col centrocampista della Nazionale azzurra, confermandogli la sua volontà di puntare fortemente su di lui in vista della prossima stagione.

RILANCIARSI – L’Inter a gennaio ha rifiutato le proposte provenienti da Roma e Napoli, soprattutto per non agevolare una rivale diretta per il campionato e anche per non privarsi di un jolly di assoluto valore. Se, come detto in precedenza, con Inzaghi Frattesi sarebbe stato certo della partenza, adesso con Chivu il futuro è cambiato. Il neo tecnico rumeno, infatti, punterà su di lui. Sulle caratteristiche del centrocampista di Fidene, di certo uniche nell’organico nerazzurro. Se in fase di costruzione pecca qualcosina, quando si parla di inserimenti con e senza palla, di dinamismo e valenza sotto porta, Frattesi sicuramente ha pochi eguali. E quest’anno, nonostante una stagione più travagliata rispetto alla prima, appunto perché condizionato dalle voci di mercato, ha chiuso con sette gol e due assist in 47 partite complessive.

OPPORTUNITÀ – Al Mondiale per Club, Frattesi avrà già grande chance di emergere e rilanciarsi. Da capire se Chivu lo rivorrà utilizzare come vice Nicolò Barella, quindi mezzala destra, o se vorrà ritagliargli ulteriori ruoli. Mezzala sinistra oppure sulla trequarti, come lo ha provato più volte l’ormai ex CT Luciano Spalletti sotto la sua gestione.