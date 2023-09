Frattesi versione ‘motorino‘ e non solo. Movimenti da regista

Davide Frattesi è stato uno degli ingressi determinanti nella sfida dell’Inter contro la Real Sociedad. Il giocatore si è comportato da vero e proprio ‘motorino‘, ma i suoi movimenti hanno fatto anche vedere altro.

CORSA – Le sue principali caratteristiche sono la corsa, la grinta e la capacità di recuperare tanti palloni a centrocampo. Oltre agli inserimenti questo sono gli aspetti per cui Davide Frattesi è fondamentale per l’Inter. Contro la Real Sociedad il giocatore lo ha confermato risultando decisivo con il suo ingresso al minuto 55 al posto di Kristjan Asllani. La copertura del campo del giocatore è stata totale. La freschezza che serviva alla squadra di Simone Inzaghi è arrivata dall’ex Sassuolo al suo esordio in Champions League.

REGIA – Appena entrato Frattesi si è posizionato nel ruolo di mezzala destra, ma i movimenti sono stati particolari. Molto spesso si è comportato da regista, prendendo palla dai difensori o dallo stesso Yann Sommer per verticalizzare. Inzaghi lamentava l’assenza di velocità nella manovra con Asllani, Frattesi l’ha data portando a termine 10 passaggi su 12 totali provati. Il recupero palla a centrocampo su Merino e la palla in profondità perfetta per Marcus Thuram sono stati la prima vera occasione creata dall’Inter per segnare alla Real Sociedad. Davide è stato il solo in grado di cercare gli attaccanti con qualità, sia Marcus Thuram che Lautaro Martinez. La fortuna alla fine lo ha premiato, la rete del capitano col numero 10 è frutto del suo tiro sbagliato. Il Dio del calcio evidentemente riconosce chi si impegna e gioca ad alti livelli. Manca poco alla sua prima titolarità, con l’Empoli ci potrebbe essere già la chance.