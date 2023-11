Frattesi uno dei nuovi nell’Italia? Con Spalletti una certezza

Davide Frattesi è rimasto in panchina contro la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico. Il centrocampista è entrato nel secondo tempo, con l’Ucraina potrebbe cambiare qualcosa.

CAMBIAMENTI – Nicolò Barella, Jorginho e Giacomo Bonaventura hanno formato il centrocampo titolare dell’Italia contro la Macedonia del Nord nello scorso venerdì sera. Davide Frattesi è entrato al minuto 62, dopo il suo ingresso gli Azzurri hanno segnato due gol nel finale. Il centrocampista dell’Inter è una colonna, una certezza per il gioco verticale e di possesso di Luciano Spalletti. Gli inserimenti sono molto più frequenti rispetto all’Inter, il suo ruolo è forse più congeniale nell’idea del ct. Domani a Leverkusen ci sarà la sfida decisiva per la qualificazione agli Europei contro l’Ucraina, alla gara d’andata proprio Frattesi è stato decisivo segnando una doppietta in appena 30 minuti di gioco. L’ex Sassuolo in Nazionale è in un momento assolutamente positivo, contando anche il gol con l’Olanda il 18 giugno in UEFA Nations League. L’ultimo suo timbro è arrivato a Bari con Malta il 14 ottobre, in Germania ci sarà bisogno del suo solito apporto in azzurro. Differente ruolo, differente rendimento. All’Inter un solo gol contro il Milan, qualche titolarità anche in meno per la presenza di Henrikh Mkhitaryan.