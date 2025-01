Frattesi torna titolare in Lecce-Inter! Inzaghi oltre il mercato

Davide Frattesi tornerà titolare nella partita tra Lecce e Inter dello stadio Via del Mare. Il centrocampista avrà l’occasione per cancellare le ultime settimane di voci, Simone Inzaghi va oltre il mercato.

MERCATO – Simone Inzaghi non può pensare affatto al mercato, non può permetterselo in questo momento. L’Inter domenica giocherà la quinta partita in fila negli ultimi quattordici giorni e continuerà il filotto nelle settimane a venire. Al Via del Mare i nerazzurri si giocano la possibilità di agganciare il primo posto, o si spera per lo meno avvicinarlo: il motivo riguarda anche lo scontro Napoli-Juventus nel sabato pomeriggio. L’Inter scenderà in campo a Lecce sapendo già il risultato del Maradona. La sorpresa sarà Davide Frattesi!

Frattesi, l’occasione che non ti aspetti in Inter-Lecce!

RITORNO – Frattesi prenderà il posto di uno stanco Barella e tornerà a giocare dal primo minuto dopo quasi tre mesi. L’ultima volta che Davide ha iniziato una gara è stata al Castellani contro l’Empoli il 30 ottobre, poi solo panchine in campionato. In questo intervallo di tempo ha subito un infortunio muscolare e ha giocato appena tre partite da titolare contro Arsenal, Bayer Leverkusen e Udinese in Coppa Italia. Domenica potrà cancellare le voci di mercato e confermare la buona prestazione di Praga. Inzaghi si aspetta il massimo dal suo numero 16, che non può assolutamente fallire a pochi giorni dalla fine del mercato.