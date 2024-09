Frattesi titolare sì o no? Monza-Inter riapre il dibattito: parola a Inzaghi!

In tanti chiamano a gran voce la titolarità di Davide Frattesi ma l’ultima parola spetta sempre a Simone Inzaghi. Analizziamo le possibilità a due giorni da Monza-Inter.

DIBATTITO – Se c’è un argomento nerazzurro in grado di dividere la tifoseria dell’Inter è quello che ha come protagonista Davide Frattesi e la gestione che ne fa di lui, ormai da più di un anno, Simone Inzaghi. Quello della titolarità – o, meglio, della sporadica titolarità – del centrocampista italiano è uno dei temi più caldi, capace di innescare dibattiti ai quali difficilmente si riesce a porre fine. La sosta delle Nazionali, durante la quale Frattesi è stato utilizzato dal CT Luciano Spalletti dal primo minuto in entrambe le sfide di Nations League dell’Italia, non ha spostato il focus sul suo utilizzo in nerazzurro. Tutt’altro, anzi, la polemica è tornata ad infiammarsi, soprattutto a ridosso di Monza-Inter.

È Monza-Inter la sfida giusta per Frattesi? Le valutazioni di Inzaghi

POSSIBILITÀ – Sono numerose le ipotesi sulla formazione titolare che mister Inzaghi schiererà in Monza-Inter. Tra le possibilità c’è, ovviamente, quella di vedere in campo sin dal fischio d’inizio del match anche Frattesi. Una situazione che finora – dopo tre partite di campionato – non si è verificata, generando non poche polemiche da parte di quei supporter che lo reclamano in campo. Le performance del centrocampista con l’Italia di Spalletti (due gol in due partite) non fanno altro che alimentare le richieste dei tifosi, desiderosi di vederlo più spesso all’opera e non solo a partita in corso. Considerando l’agenda nerazzurra fitta di impegni e il trend positivo vissuto da Frattesi nell’ultima settimana, in Monza-Inter Inzaghi potrebbe unire la necessità di ricorrere a un po’ di turnover alla possibilità di sfruttare il momento del centrocampista. A questo si aggiunge un motivo in più: un Nicolò Barella reduce dall’operazione al naso.