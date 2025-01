Frattesi, una suggestione per la permanenza all’Inter? Il ragionamento

Davide Frattesi non è certo di restare all’Inter nella prossima stagione. Il centrocampista italiano, seguito con interesse dalla Roma, potrebbe “reinventarsi” in nerazzurro per evitare l’ipotesi dell’addio.

IL PUNTO – Davide Frattesi non è ancora riuscito a trovare la dimensione da lui auspicata nell’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore ex Sassuolo, che si esalta nel sistema di gioco predisposto da Luciano Spalletti nella Nazionale italiana, è dotato di caratteristiche che non si sposano in maniera ideale con i principi di gioco propri del tecnico piacentino. A ciò si aggiunge la presenza di un titolare di livello internazionale, come Nicolò Barella, che complica i discorsi in merito a un maggiore impiego di Frattesi in nerazzurro.

Perché il futuro di Mkhitaryan può intrecciarsi con quello di Frattesi all’Inter

POSSIBILE SOLUZIONE – In questo contesto, si moltiplicano le voci di un malumore del centrocampista italiano a causa del suo minutaggio all’Inter. La Roma, pur consapevole dell’esborso economico necessario per realizzare il suo proposito, intenderebbe approfittare di questa situazione per provare a “riportare a casa” colui che è cresciuto nelle sue squadre giovanili. L’Inter, dal canto suo, non ha nei piani di cedere Frattesi nella finestra invernale o in quella estiva di calciomercato. E per convincerlo a restare potrebbe pensare di reinventarlo da “vice-Barella” a “vice-Mkhitaryan”, conscia del fatto che l’armeno non possa garantire molte altre stagioni di livello.

LA CONSIDERAZIONE – Proprio in merito a tale eventualità, l’ex calciatore dell’Inter Antonio Paganin ha sottolineato come essa possa rappresentare la soluzione privilegiata per consentire la prosecuzione del rapporto tra Frattesi e i meneghini. Queste le sue dichiarazioni durante un’intervista concessa a Inter-News: «Fino ad ora lo abbiamo visto come vice-Barella, ma sarà interessante vedere i due italiani assieme in campo. Le caratteristiche di Frattesi sono leggermente differenti da quelle di Mkhitaryan, ma credo che questo possa essere lo scenario futuro. Ricordiamoci che la dirigenza ha sempre saputo scegliere molto bene, organizzando il mercato con molta oculatezza e acquistando calciatori che sono funzionali alla causa nerazzurra. Non mi meraviglia che tanti calciatori abbiano l’ambizione di andare all’Inter, club che ha al momento un certo appeal».