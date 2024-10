Frattesi sfrutta l’Italia per mostrare all’Inter i suoi miglioramenti

Frattesi ha sfruttato la sosta delle nazionali per mandare un messaggio all’Inter. Le sue prestazioni infatti hanno confermato la crescita vista in nerazzurro.

PRESTAZIONI CON MESSAGGIO – Frattesi è un simbolo del ciclo azzurro di Spalletti. Il ct ha puntato forte su di lui da subito, e non ha mai fatto passi indietro nemmeno nella totale confusione dell’Europeo. Non stupisce quindi che l’ex Sassuolo sia stato presentato da titolare anche nelle ultime due uscite con Belgio e Israele. Due partite che il giocatore ha sfruttato per mandare un messaggio all’Inter.

CRESCITA ALL’INTER – Frattesi infatti prima della sosta si è trovato finalmente a giocare da titolare in nerazzurro a causa dell’infortunio di Barella. E la sua titolarità ha aiutato la squadra a ritrovare la via della vittoria a Udine, nel momento più difficile. Ma oltre al solito gol, l’ex Sassuolo ha subito dimostrato di essere cresciuto come calciatore. Con una prestazione completa, col gol come ciliegina. Il segnale che tutti, Inzaghi compreso, aspettavano. E la nazionale ha confermato questa sua crescita.

CONFERMA IN NAZIONALE – Frattesi, come sempre titolare, col Belgio ha dovuto preoccuparsi di coprire più che di attaccare vista l’inferiorità numerica della squadra. Con Israele invece ha potuto gestire al meglio il suo talento. Producendo un’altra prova completa. Col gol come ciliegina. Ed è questo il messaggio. Frattesi c’è. Sembra pronto a produrre questo tipo di prestazioni, questo tipo di calcio. Ha fatto il passo che si aspettava da lui. E ora aspettiamo la conferma in maglia Inter.