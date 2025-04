Frattesi, una serata da incorniciare! Tra gol e lacrime

Il gol di Frattesi che vale doppio: dalle lacrime per il lutto della nonna alle lacrime per il gol decisivo nella trasferta contro il Bayern Monaco. Inizia oggi un nuovo percorso con la maglia dell’Inter.

DECISIVO – Nel momento cruciale, in quello più complicato da dentro o fuori, ecco che – all’improvviso – sbuca l’eroe di serata che meno ti aspetti. Come un fulmine a ciel sereno, Davide Frattesi ha mandato in visibilio lo spezzone dell’Allianz Arena dedicato ai tifosi dell’Inter. Per il centrocampista nerazzurro, ieri – forse – è partita una seconda vita con la maglia dell‘Inter. Come quando Pandev subito dopo l’era del Triplete, al gol di ieri sera. L’Inter strappa una vittoria che potrebbe risultare decisiva nell’economia della partita. I nerazzurri, nel ritorno di settimana prossima, avranno due risultati su tre per strappare il pass verso la semifinale che sarà contro una tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Frattesi, gioia senza fine! Ora serve ripetersi

GOL – Ieri però, il merito va tutto a Davide Frattesi che nella corsa non si è mai arreso arrivando forte e deciso al cross teso di Carlos Augusto. Un premio che ripaga il giovane ex Sassuolo dopo una settimana anche a causa del lutto in casa Frattesi. Ed è stato lo stesso calciatore a ricordarlo: un gol che vale doppio segnato nel momento clou del Bayern Monaco. Adesso però servirà tenere alta la concentrazione contro il Cagliari per poi non farsi trovare impreparati nella gara di ritorno di mercoledì prossimo.