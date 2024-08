Frattesi lancia timidi segnali incoraggianti in Inter-Al Ittihad

Davide Frattesi parte titolare in Inter-Al Ittihad (0-2), penultima amichevole prima dell’avvio della Serie A 2024/25. Nonostante l’importanza limitata dell’impegno, il numero 16 lancia segnali incoraggianti.

PRIMA VOLTA – In Inter-Al Ittihad di ieri si è visto titolare dal primo minuto anche Davide Frattesi. Dopo gli scampoli di partita nelle precedenti amichevoli contro Las Palmas e Pisa, il centrocampista italiano parte dall’inizio al posto di Henrikh Mkhitaryan. E nella posizione di Nicolò Barella, che si sposta sul centro-sinistra quando è in campo anche il connazionale. L’impegno contro la squadra dell’ex Laurent Blanc serviva solo per togliere ulteriore ruggine dai muscoli dei nerazzurri. Motivo per cui concentrarsi sul risultato è inutile. Ben più senso ha osservare come i giocatori stanno rientrando pian piano nei meccanismi di Simone Inzaghi. E in questo Frattesi ha mostrato dei lievi miglioramenti.

LAVORO DA FARE – Frattesi è un tema ricorrente nelle discussioni dei tifosi dell’Inter. Che tendenzialmente vorrebbero vederlo in campo molto di più. Cosa che non dispiacerebbe in primis al calciatore, come espresso anche dal suo agente diverse settimane fa, con un timing non ottimale. Tuttavia Frattesi è ben consapevole di dover lavorare molto su un aspetto del suo gioco per mettere in difficoltà Inzaghi. Nello specifico, deve migliorare nella fase di possesso. E in tal senso ieri in Inter-Al Ittihad si è visto qualcosa di diverso rispetto alla scorsa stagione.

PASSI IN AVANTI – Nella sua posizione di interno di destra, Frattesi ha voluto entrare molto di più nel vivo del gioco. Chiudendo i suoi 82 minuti in campo (sostituito da Thomas Berenbruch) con 41 tocchi totali secondo i dati di Sofascore. La metà esatta di quelli raccolti da Barella in appena 63 minuti (82 tocchi). Ma sostanzialmente il triplo del dato medio accumulato alla prima stagione in A con l’Inter (14,8 tocchi a partita). Per di più, ieri Frattesi ha completato 32 passaggi su 34 tentati, per una precisione del 94%. Nell’ultimo campionato si era fermato a 7,3 passaggi di media a partita, con l’81% di precisione. Non basterà certo un’amichevole precampionato a validare una crescita importante di Frattesi in fase di costruzione. Tuttavia quelli di ieri sono segnali incoraggianti da registrare.