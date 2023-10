Frattesi scalpita per Torino-Inter! Eguagliare un dato da… Nazionale

Alla vigilia del match tra Torino e Inter, sembra essere Davide Frattesi il favorito per il ruolo di mezz’ala di destra a discapito di Nicolò Barella. Test importante per il neo acquisto nerazzurro, pronto a ripagare la fiducia di Mister Inzaghi.

OCCASIONE DALL’INIZIO − In vista del filotto di gare che attende l’Inter tra campionato e Champions League, Simone Inzaghi sembra essersi convinto a schierare Frattesi domani a Torino per far rifiatare Barella. In questa stagione di Serie A, l’ex Sassuolo è partito da titolare soltanto nella trasferta di Empoli (sempre al posto di Barella, ndr.), dove però non è riuscito a brillare particolarmente.

Domani lo attende una chance importante per dimostrare di essere pronto ad ogni chiamata del Mister, non incidendo soltanto sul match subentrando a gara in corso, come dimostrato in Nazionale.



DECISIVO DALLA PANCHINA − Frattesi, quest’anno, ha messo a segno due reti nell’Inter, entrambe con un fattore in comune: entrando dalla panchina. Con l’Italia di Luciano Spalletti il discorso è leggermente diverso, in quanto ha siglato una doppietta partendo da titolare contro l’Ucraina e una rete da subentrato, nella penultima uscita della Nazionale contro Malta.

Adesso è chiamato a rispondere ad un esame importante con l’Inter: riuscire a incidere sul match scendendo in campo dall’inizio e riuscire a non far sentire l’assenza di Barella, leader e trascinatore del centrocampo nerazzurro da diversi anni.